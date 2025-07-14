Дмитриев: диалог России и США эффективнее попыток давления

Глава РФПИ отметил, что "равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество - основы глобальной безопасности и устойчивого мира"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Этот диалог будет продолжен - несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами. Ошибочные подходы [бывшего президента США Джо] Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. Его ложь не вечна - она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России", - написал он в своем Telegram-канале.

Дмитриев подчеркнул, что "равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество - основы глобальной безопасности и устойчивого мира".