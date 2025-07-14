Губернатор Владимирской области представил и.о министра здравоохранения региона

Александр Авдеев отметил, что еще много предстоит решить, есть к чему приложить свои умения, таланты, энергии, силы

ВЛАДИМИР, 14 июля. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе заседания регионального правительства представил исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Тамару Томаеву. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина задержали в конце 2024 года по делу о коррупции.

"Сегодня на заседании правительства региона представил коллегам первого заместителя министра здравоохранения Владимирской области Тамару Томаеву, которая теперь будет исполнять обязанности руководителя ведомства", - написал Авдеев.

По словам губернатора, родилась и свою основную профессиональную деятельность Томаева вела в Северной Осетии, прошла все ступени работы в системе здравоохранения до первого заместителя министра здравоохранения республики. "Задачи перед нашей системой здравоохранения, министерством, очень большие. Много вопросов решено либо находится в процессе решения, много еще предстоит решить. Есть к чему приложить свои умения, таланты, энергии, силы. Поэтому желаю Тамаре Шамильевне поддержки коллектива и успехов в этой непростой работе", - добавил глава региона.

Экс-глава Минздрава Владимирской области Валерий Янин обвиняется в превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных денег. По версии следствия, с 2021 года Янин, будучи главным врачом Александровской районной больницы, начислял повышенные выплаты подчиненным, при этом часть денег они передали ему. В ноябре 2023 года его назначили на пост министра здравоохранения региона, где он продолжил свою противоправную деятельность. Сотрудникам УФСБ удалось задержать его с поличным при получении очередной суммы.