Вологодский вице-губернатор Жестянников возглавит мэрию Вологды

Мэр города Андрей Накрошаев переходит на работу в правительство Вологодской области и возглавит министерство строительства, сообщили в пресс-службе губернатора региона

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников переходит на работу в администрацию Вологды в связи с необходимостью усилить подготовку к 880-летию города, которое будет отмечаться в 2027 году. Мэр Вологды Андрей Накрошаев вернется в правительство региона, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области.

"Первый заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников подал заявление об отставке. Он перешел на работу в администрацию Вологды на должность первого заместителя, поскольку у него есть богатый управленческий опыт, который он сможет использовать при подготовке Вологды к предстоящему юбилею", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ожидается, что 15 июля Жестянников будет назначен временно исполняющим полномочия мэра Вологды. В свою очередь мэр Вологды Андрей Накрошаев переходит на работу в правительство области и возглавит министерство строительства.

Жестянников с июля 2024 года по 27 июня 2025 года возглавлял областной парламент, до этого с декабря 2023 года работал в составе правительства региона, в которое перешел с поста главы Вологодского округа.

Как сообщал ранее губернатор Георгий Филимонов в интервью ТАСС, в ходе подготовки к 880-летию Вологды и Великого Устюга и 250-летию Череповца, которые будут отмечаться в 2027 году, количество благоустраиваемых объектов в Вологде превысило 400, в Череповце - около 400. Среди наиболее крупных - реставрация Вологодского кремля, которая ведется по поручению президента России Владимира Путина. Это также реконструкция набережной реки Вологды, примыкающей к ансамблю музея Вологодского Кремля, реконструкция площади Революции - центральной площади Вологды, реконструкция аэропорта Вологды. В Череповце запланировано строительство театра для детей и молодежи. Ведется проектирование и впоследствии запланировано строительство двух кампусов - кампус вузов в Череповце и кампус средних специальных учебных заведений в Вологде.