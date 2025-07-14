Водолацкий назвал выгодной продажу дальнобойного оружия НАТО спонсорам Трампа

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, поставка дальнобойного оружия Киева позволит американскому лидеру получить Нобелевскую премию мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Решение о продаже оружия США странам НАТО для последующей передачи Украине принимают спонсоры президента США Дональда Трампа, которым это выгодно. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

13 июля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Источники портала утверждают, что план Трампа может содержать пункт о возможной передаче Украине "дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву".

"Президенты США, будь то демократ или республиканец, они не самостоятельны в Америке. Они будут делать все, что говорит так называемое глубинное государство. И оружейное лобби в Америке очень мощное, они командуют парадом. Трамп будет делать то, что ему сегодня будут говорить его спонсоры. Естественно, продажа оружия НАТО и поставка его на территорию Украины - это компромисс для того, чтобы Трамп сохранил более-менее какое-то лицо, которого уже нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поставка дальнобойного оружия Киева позволит Трампу получить Нобелевскую премию мира. "Обама получал ее тогда, когда открыл боевые действия в Ираке. Ну и, естественно, Трамп ее получит, когда начнет поставлять ракеты дальнего действия на территорию Украины", - уточнил депутат ГД.

13 июля Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил 10 июля, что поставки вооружений на Украину продолжаются в целом по согласованному между администрацией и Конгрессом графику. По его словам, "подавляющие объемы военной помощи", оказываемой Соединенными Штатами Украине, "вообще никогда не ставились на паузу".