Безвизовый режим для россиян в Мьянму продлили до июня 2026 года

Для лиц, въезжающих с туристическими целями, разрешенный срок пребывания ограничен 30 днями без возможности продления

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Безвизовый режим в Мьянму для российских граждан продлен до 30 июня 2026 года. Об этом говорится в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

"С 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней, - говорится в сообщении. - При этом российским гражданам может быть отказано во въезде по решению иммиграционной службы или компетентных органов власти".

В департаменте обратили внимание, что срок пребывания граждан, находящихся в стране с деловыми целями, может быть продлен по решению отраслевого министерства в установленном иммиграционным законодательством порядке. "В таком случае гражданину необходимо лично обратиться в министерство иммиграции и народонаселения, оплатив соответствующие сборы", - пояснили в МИД РФ.

Отмечается, что для лиц, въезжающих с туристическими целями, разрешенный срок пребывания ограничен 30 днями без возможности продления. "В случае нарушения визового режима в отношении россиян будут применены штрафные меры", - добавили в консульском департаменте.

"В стране запрещено посещение зон с ограниченным доступом, - напомнили в дипведомстве. - Выезд из Мьянмы осуществляется исключительно через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо".

Ранее власти Мьянмы продлевали действие безвизового режима для граждан России до 30 июня 2025 года.