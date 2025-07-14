Брянский избирком зарегистрировал Богомаза кандидатом на выборах губернатора

Выборы губернатора области будут проводить в течение трех дней подряд

БРЯНСК, 14 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала действующего главу региона Александра Богомаза на выборах губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"14 июля 2025 года Избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала Александра Васильевича Богомаза кандидатом на должность губернатора Брянской области", - сказано в сообщении.

Действующий губернатор Богомаз подал документы от партии "Единая Россия" в избирком региона 8 июля. Затем 9 июля пакет документов представили Геннадий Селебин от партии "Родина" и Алексей Тимошков от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"; 11 июля кандидат Андрей Архицкий, выдвинутый от партии КПРФ, представил документы.

Выборы губернатора Брянской области будут проводить в течение трех дней подряд - 12, 13 и 14 сентября 2025 года. В единый день голосования 14 сентября также пройдут дополнительные выборы депутата Брянской областной думы восьмого созыва по Климовскому одномандатному избирательному округу № 26.