"Германия снова становится опасной". Песков о рассуждениях Писториуса

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова министра обороны ФРГ о готовности убивать российских солдат в случае войны между странами

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Германия снова становится опасной.

Такое мнение он высказал РБК в ответ на рассуждения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать российских солдат в случае войны между странами.

"Германия снова становится опасной", - сказал Песков, отметив, что ему трудно поверить в слова Писториуса. "Но, увы, это так", - добавил он.

Ранее германский министр в интервью газете Financial Times заявил, что войска ФРГ будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на страну - члена НАТО.