ГД 15 июля рассмотрит во II чтении проект о защите религиозных символов

По словам председателя палаты парламента Вячеслава Володина, межфракционная инициатива стала закономерной реакцией депутатов на многочисленные обращения граждан о ретуши и "затирании" религиозных символов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы 15 июля планируют рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий России. Об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, которые приводит пресс-служба Госдумы, межфракционная инициатива стала закономерной реакцией депутатов на многочисленные обращения граждан о ретуши и "затирании" религиозных символов. Он отметил, что новая норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, защитит чувства верующих.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в мае 2025 года и принят в первом чтении в июне. Изменения касаются федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". В проекте предлагается не допускать использование изображений культовых зданий, их узнаваемых частей, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов в СМИ, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.