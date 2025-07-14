Захарова рассказала о роли Мединского как переговорщика

В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на заявление генсека НАТО Марка Рютте, что Москва якобы не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Безграмотность деятелей НАТО уже привела к многочисленным жертвам, без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выпады генсека НАТО Марка Рютте в отношении главы российской делегации на переговорах с Украиной, помощника президента РФ Владимира Мединского.

В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на заявление Рютте о том, что Москва якобы не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной, а поставила во главе делегации "какого-то историка".

"Этот "какой-то историк" - специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Владимир Ростиславович Мединский. А "серьезную делегацию" с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании, - парировала Захарова. - Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире".