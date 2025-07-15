Эксперт Степанов: Европа присягает на верность Трампу

Президент США является главным лоббистом интересов американского военно-промышленного комплекса, а европейские страны выступают в роли вассалов, сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Озвученные президентом США Дональдом Трампом планы поставок Киеву американского оружия, в частности, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и крылатых ракет JASSM, подтверждают его статус главного лоббиста интересов американского военно-промышленного комплекса (ВПК), а Европа, которой придется платить за эти поставки, выступает в роли вассала, публично присягнувшего на верность Вашингтону. Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Президент США Дональд Трамп 13 июля заявил, что США достигли договоренности с НАТО о том, что они будут поставлять Украине американские вооружения. При этом такие поставки будут полностью оплачиваться европейскими странами, что генсек альянса Марк Рютте назвал "абсолютно логичным". Трамп также добавил, что Вашингтон передаст Киеву дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

"Информация о том, что на Украину будет поставлено 17 батарей ЗРК Patriot, говорит о том, что в очередной раз Трамп в публичном пространстве выступил в качестве ключевого лоббиста интересов Lockheed Martin, RTX и Boeing, приоритетных бенефициаров милитаризации европейского пространства и накачки киевского режима, а также других граничащих с РФ стран различными типами вооружений. Озвученные данные о передаче отдельных батарей из состава командования ПВО армии Испании свидетельствуют о том, что отдельные европейские лидеры присягают на верность действующей администрации Трампа и выражают готовность выступать в качестве основных доноров киевского режима в ущерб собственной обороноспособности", - сказал Степанов.

Эксперт пояснил, что для самой Испании передача трех батарей - это крайне чувствительный вопрос национальной безопасности, так как эти компоненты ПВО закрывают практически все воздушное пространство и ключевые объекты органов военного управления и военной инфраструктуры страны. По его словам, подобные жертвы со стороны отдельных европейских лидеров говорят об их готовности вступить в ряды потенциальных участников общеевропейского контингента, силы которого будут развернуты против РФ в перспективе. Готовность эта подтверждается количеством планируемых к поставке 17 батарей - для сравнения, всю протяженную территорию островов Японии защищают 24 батареи.

Речь идет о попытке закрыть де-факто прозрачное для российского высокоточного оружия воздушное пространство украинской территории, а это, в свою очередь, указывает на высокую эффективность комбинированных ударов с применением ракетного вооружения, а также ударных дронов-камикадзе российскими вооруженными силами по объектам военной инфраструктуры противника, расположенных в том числе в стратегической глубине, указал он.

Новый уровень эскалации

Степанов отметил важность вышедшей в публичное пространство информации о возможных поставках Украине Вашингтоном последней модификации дальнобойных крылатых ракет JASSM-ER, которые способны покрывать дистанции до 1 тыс. км и наносить высокоточные удары по критически значимым объектам военной, логистической и энергетической инфраструктуры в тыловых районах РФ. Этим, по мнению эксперта, США переводят конфликт на совершенно новую стадию эскалации с высоким уровнем неопределенности, сопряженную с "широким веером вероятных ответов Москвы на дальнобойные удары со стороны Киева", действие которых может выйти за пределы актуальной зоны конфликта. К этому же ведет оформляющаяся консолидация общеевропейских сил под эгидой Вашингтона, который сам намерен дистанцироваться от прямого участия в конфликте, обеспечивая при этом тотальное военно-техническое сопровождение данной агрессивной деятельности против России.

Кроме того, продолжил Степанов, возможность поставки JASSM-ER существенно расширяет ударные возможности так называемой "коалиции F-16" и предоставляет варианты применения военно-воздушного компонента НАТО с большей степенью угрозы не только для приграничных регионов, но уже и для всего Центрального федерального округа РФ, ее южных областей, Крыма, всего Черноморского побережья вплоть до отдельных районов Кавказа и Приволжья.

По мнению эксперта, "по инерции хвалебное" признание Рютте роли США как мирового жандарма представляет собой попытку сохранения статус-кво уже давно деградирующей и подвергнутой пересмотру со стороны мирового большинства системе однополярного мироустройства. "Это вполне укладывается в логику попыток нейтрализации эффекта саммита БРИКС, который прошел недавно в Рио-де-Жанейро. Мы видим, что коллективный Запад через силовые военно-политические инструменты НАТО пытается сплотить свои ряды в попытках обеспечить военную связность и сохранить этот бесконтрольный милитаристский угар, направленный на сохранение мнимого лидерства", - резюмировал Степанов.