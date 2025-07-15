Лавров и Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Путина в Китай

Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд президента России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку визита российского лидера Владимира Путина в Китай для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией, - указали в министерстве. - Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба".

Как отметили в МИД РФ, Си Цзиньпин дал высокую оценку состоянию двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на "дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" с Россией. "С российской стороны были также затронуты отдельные актуальные темы международной и региональной повестки", - резюмировали в МИД РФ.