Замглавы МИД РФ и КНР обсудили Украину и обеспечение мира на Ближнем Востоке

Сергей Вершинин и Мяо Дэюем отметили необходимость продолжения энергичных усилий в пользу восстановления центральной координирующей роли ООН в международных делах, неукоснительного соблюдения принципов ее Устава во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе консультаций с китайским коллегой Мяо Дэюем обсудил ситуацию вокруг Украины и обеспечение мира и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке.

"Обстоятельно рассмотрены различные вопросы повестки дня Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, включая реформу СБ ООН, ревитализацию ГА ООН, инициативу генсекретаря "ООН-80", ситуацию в Сирии и вокруг Украины, обеспечение мира и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Кроме того, констатирована необходимость продолжения энергичных усилий в пользу восстановления центральной координирующей роли ООН в международных делах, неукоснительного соблюдения принципов ее Устава во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи, а также подчеркнута недопустимость навязывания мировому сообществу одиозной концепции "миропорядка, основанного на правилах", указали в МИД РФ.

В МИД обратили внимание, что был отмечен большой потенциал Группы друзей в защиту Устава ООН, которая является эффективным инструментом продвижения подходов стран мирового большинства, выступающих за формирование справедливого и равноправного многополярного мироустройства на основе норм международного права.

"С обеих сторон дана высокая оценка сотрудничеству России и Китая на площадке ООН, в основе которого лежит совпадение подходов по большинству насущных международных проблем, и обозначен настрой на его дальнейшее углубление в духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - констатировали в МИД РФ.

Консультации состоялись 14 июля в Москве.