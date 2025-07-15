Госдума ратифицировала протокол об участии белорусов в российских выборах

Документ предусматривает, что граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, получат право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума ратифицировала на пленарном заседании протокол о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

Документ был подписан 13 марта 2025 года в Москве. На рассмотрение палаты парламента его внес президент РФ Владимир Путин в июле.

Протокол предусматривает, что граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, получат право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления. Аналогичную возможность (но в отношении белорусских органов МСУ) получат граждане РФ, постоянно проживающие в Белоруссии.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, ратификация документа - это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов. "Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства", - подчеркивал Володин.