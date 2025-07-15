Выборы губернатора Архангельской области пройдут 12, 13 и 14 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В июне Цыбульского выдвинули кандидатом на выборы главы региона от "Единой России", такое решение приняли на конференции реготделения партии.

"Сегодня подал документы для регистрации кандидатом на пост губернатора Архангельской области. За первую пятилетку в должности главы региона постарался сделать все возможное, чтобы заложить прочный инфраструктурный фундамент для дальнейшего экономического роста Архангельской области. Многое сделали и в социальной сфере - построили и обновили значительное количество учреждений, и, конечно, эта работа не заканчивается", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в областном избиркоме, документы для регистрации на сегодняшний день сдали также Мария Харченко от ЛДПР, Роман Лябихов от КПРФ, Алексей Буглак от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Наталья Сорокина от "Зеленой альтернативы".

Выборы губернатора Архангельской области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.