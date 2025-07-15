Выборы губернатора области в 2025 году будут проходить три дня

ТАМБОВ, 15 июля. /ТАСС/. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах главы региона. Об этом сообщает областной избирком в своем Telegram-канале.

"Избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на выборах главы региона. Им стал врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия". Соответствующее решение принято сегодня на 127-м заседании комиссии избиркома Тамбовской области", - сообщили в пресс-службе.

Председатель избирательной комиссии региона Андрей Офицеров вручил Евгению Первышову удостоверение зарегистрированного кандидата.

Выборы губернатора Тамбовской области в 2025 году будут проходить три дня: 12, 13 и 14 сентября.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2024 года подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Максима Егорова, приняв его отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Тамбовской области стал участник первого потока образовательной программы "Время героев" Евгений Первышов.