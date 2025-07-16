Евросоюз ранее включил в санкционный список молдавский политблок "Победа" спустя два дня после внесения им в ЦИК документов для регистрации на парламентские выборы 28 сентября

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Евросоюз бесцеремонно вмешивается во внутренние дела Молдавии, внося в санкционный список молдавский оппозиционный политблок "Победа" через двое суток после его регистрации для участия в парламентских выборах. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"У ЦИК Молдовы на рассмотрение документов по закону пять дней. И ровно посередине этого срока ЕС обвиняет политическую силу в стране, не входящей в ЕС, в "дестабилизации ситуации в Молдове". Кто вы такие, ЕС? Кто дал вам право столь бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенной страны? Ладно, не дали намедни избраться самому сильному кандидату в президенты Румынии - так эта страна хотя бы под вашим патронатом как член ЕС, вассальная и не пикнула", - написал Косачев.

Ранее Евросоюз включил в санкционный список молдавский политблок "Победа" спустя два дня после внесения им в Центризбирком документов для регистрации на парламентские выборы 28 сентября.