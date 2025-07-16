Представление президента Владимира Путина о назначении поступило в палату парламента 7 июля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании назначил Константина Калиновского и Евгения Тарибо на должности судей Конституционного суда РФ.

Представление президента РФ Владимира Путина о назначении Калиновского и Тарибо на указанные должности поступило в палату парламента 7 июля. 15 июля кандидатуры поддержал на своем заседании комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Калиновский - кандидат юридических наук, доцент, советник Конституционного суда РФ, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева.

Тарибо - доктор юридических наук, доцент, руководитель секретариата Конституционного суда РФ.