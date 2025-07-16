Москалькова: Ватикан обещал содействовать возвращению граждан РФ с Украины

Папа Римский получил письмо уполномоченного по правам человека в России с просьбой содействовать возвращению мирных жителей

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 16 июля. /ТАСС/. Папа Римский получил письмо уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой содействовать возвращению мирных российских граждан с Украины, Ватикан пообещал Москве сделать все возможное для этого. Об этом омбудсмен сообщила журналистам в кулуарах форума "Территория смыслов", отвечая на вопрос ТАСС.

"Я получила от нунция, который нунциат размещен в Москве, о том, что мое письмо передано [Папе Римскому] и будет сделано все возможное для того, чтобы убедить ту сторону [Украину] отдать мирных людей России", - заявила Москалькова.

Ранее уполномоченный сообщала, что в Сумской области остались 30 жителей Курской области. В связи с этим она направила письмо Папе Римскому с просьбой о содействии в возвращении граждан РФ.