Настрой на милитаризацию европейского пространства очевиден, указал секретарь СБ РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) вынашивает планы стать самостоятельной военной силой за счет присвоенных российских активов. Настрой на милитаризацию европейского пространства очевиден, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью "Коммерсанту".

Он обратил внимание на сообщения в западной прессе о дискуссиях в ЕС насчет возможности перевода почти €200 млрд замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском клиринговом центре по ценным бумагам Euroclear, в более рискованные активы с высокой доходностью в попытке получить больше средств для Киева.

"Еэсовцы надеются, что реализация этой инициативы позволит осуществить им свой замысел и, помимо экономико-политического объединения, стать также самостоятельной военной силой. Настрой на милитаризацию европейского пространства очевиден", - прокомментировал ситуацию секретарь СБ РФ.

Он подчеркнул, что на Западе не только настроены совместно производить вооружения, но и договорились о совместных закупках, хранении, транспортировке и управлении запасами критически важного для оборонного сектора сырья. В частности, такое решение приняли более десяти государств, включая Великобританию, Германию, Италию, Канаду и Польшу.

"Но дальше всех пошли такие стахановцы русофобии, как прибалты, - продолжил Шойгу. - Забыв о своих социально-экономических и демографических проблемах, они вдруг озадачились созданием совместно с Нидерландами и Швецией инновационных полигонов НАТО. По их задумке, они станут важной основой для реализации плана опережающего внедрения новых технологий. Видимо, заискивание перед "большим братом" важнее сохранения стремительно сокращающегося населения. Цифры всем известны".

"Если посмотреть на сложившуюся ситуацию в целом, то, несмотря на серьезные экономические затруднения, страны альянса (НАТО - прим. ТАСС), в особенности ЕС, не намерены понижать градус воинственности. При этом, осознавая все сложности реализации взятых на себя обязательств, они постараются нивелировать ущерб собственным политическим позициям и добиться требуемого результата через различные уловки", - резюмировал секретарь СБ РФ.