Российский лидер поинтересовался у трудящихся предприятия их проблемами и ожиданиями

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, пользуясь случаем, пообщался с рабочими Магнитогорского металлургического комбината. Глава государства поинтересовался у трудящихся предприятия их проблемами и ожиданиями.

Встреча проходит в преддверии Дня металлурга, который будет отмечаться 20 июля.

Российский лидер, посещая промышленные предприятия, традиционно старается встретиться с простыми рабочими. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что для Путина крайне важно прямое взаимодействие с простыми людьми, поскольку из него президент "черпает понимание реальности".