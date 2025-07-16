Президент России отметил, что этих мер не хватает с учетом демографических проблем

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Власти России уже предусмотрели множество мер поддержки семей, но пока и их недостаточно с учетом демографических проблем. Об этом заявил во время посещения Магнитогорского металлургического комбината президент России Владимир Путин.

"Тех мер поддержки, которые сейчас разработали, их много. Самое главное, что мы сделали, это создали единую систему поддержки: от рождения ребенка, даже раньше, от поддержки беременности женщин уже начинается поддержка, вплоть до 17 лет. Одно вытекает из другого. <...> Но все равно, я полагаю, что этого недостаточно с учетом демографических проблем", - сказал президент.