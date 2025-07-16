Документы на регистрацию в кандидаты главы Поморья подали шесть человек

Выборы губернатора Архангельской области пройдут 12, 13 и 14 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Прием документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора Архангельской области завершен, сообщил ТАСС председатель областного избиркома Андрей Контиевский, документы подали шесть человек.

"Сегодня в 18 часов [мск] завершился прием документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора. Документы подали шесть человек. Мария Харченко (ЛДПР), Роман Лябихов (КПРФ), Алексей Буглак ("Российской партии пенсионеров за социальную справедливость"), действующий губернатор Александр Цыбульский ("Единая Россия"), Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива"), Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), - сказал Контиевский.

Далее в течение десяти дней с момента подачи документов избирательная комиссия Архангельской области проведет проверку представленных документов, по результатам будет принято решение о регистрации либо отказе в регистрации.

Выборы губернатора Архангельской области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.