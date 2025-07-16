Парк площадью 400 га доступен круглый год и объединяет образовательный, музейный, общественный, спортивный и гостиничный комплексы

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Магнитогорск осмотрел городской курорт "Притяжение".

Парк площадью 400 га доступен круглый год и объединяет образовательный, музейный, общественный, спортивный и гостиничный комплексы. На этом городском курорте также открыты детские площадки, заведения общепита, озера с пляжами, набережная и бульвары.

Постройки вокруг зеленых участков невысокие - до четырех этажей. Уже открыты школа и детский сад, планируется завершить возведение небольшого современного офисного центра. Кроме того, проект "Притяжения" предполагает создание на территории парка интеллектуальных кластеров - своего рода аналога международных IT-деревень.

Главу государства сопровождали полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и основной инвестор - глава ММК Виктор Рашников.

"Виктор Александрович, здорово!" - похвалил Путин и отметил скромность предпринимателя, вкладывающего в городское благоустройство личные средства.

Главе государства продемонстрировали поющий фонтан, который Путин открывал год назад по видеосвязи: бьющие из гранитного основания струи с подсветкой "танцевали" в такт композициям группы Queen Show must go on, Георгия Свиридова "Время вперед!" и других. Это самый большой в мире такой фонтан.