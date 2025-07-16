Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил надежду, что страны согласятся возобновить такую работу, когда отношения между ними достигнут уровня, который позволяет сотрудничать в трехстороннем формате

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москва ведет переговоры с Пекином и Нью-Дели о возобновлении работы в формате Россия - Индия - Китай (РИК). Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко "Известиям".

"Эта тема у нас фигурирует в переговорах и с теми, и с другими. Мы заинтересованы в том, чтобы этот формат заработал, потому что эти три страны - важные партнеры, к тому же основатели БРИКС. Поэтому отсутствие этого формата, на мой взгляд, выглядит неуместно", - сказал он.

"В этой связи мы ожидаем, что страны согласятся возобновить работу в рамках РИК - конечно, когда отношения между этими государствами достигнут того уровня, который позволяет работать в трехстороннем формате", - добавил Руденко.

Между Индией и Китаем в Гималаях отсутствует демаркированная граница, две страны разделяет линия фактического контроля (ЛФК), что остается на протяжении десятилетий источником напряженности. Последнее серьезное обострение вдоль ЛФК состоялось в мае 2020 года, когда в горной области Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими. Нью-Дели и Пекин стянули в этот район 50 тыс. военнослужащих, тяжелую артиллерию, танки и авиацию. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин осуществили разведение войск в чувствительных районах Депсанг и Демчок в Восточном Ладакхе. Это произошло после того, как 23 октября лидеры Индии и КНР Нарендра Моди и Си Цзиньпин провели на полях саммита БРИКС в Казани двустороннюю встречу впервые за почти пять лет.