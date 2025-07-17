Путин поздравил сопрезидентов Никарагуа с 46-й годовщиной Сандинистской революции

Президент России выразил надежду, что страны продолжат "всесторонне укреплять отношения стратегического союза"

ГАВАНА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание сопрезидентам Никарагуа Даниэлю Ортеге и Росарио Мурильо по случаю 46-й годовщины Сандинистской народной революции.

"Примите мои самые теплые поздравления по случаю 46-й годовщины Сандинистской народной революции", - говорится в послании главы российского государства, его текст на испанском языке приводит местный официальный портал El 19 digital. "Никарагуа - это надежный союзник России в Латинской Америке, - отметил Путин. - Уверен, что нашими совместными усилиями мы продолжим всесторонне укреплять отношения стратегического союза на благо наших дружественных народов и ради построения многополярного, справедливого и демократического миропорядка". Президент РФ пожелал Ортеге и Мурильо "крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем никарагуанцам - благополучия и процветания".

Юбилей Сандинистской революции

Годовщина победы революции - национальный праздник Республики Никарагуа. 19 июля 1979 года бойцы Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) одержали победу над режимом диктатора Анастасио Сомосы, четыре десятилетия нахождения у власти династии которого сопровождались жестокими репрессиями.

В конце 1950-х годов в Никарагуа началась вооруженная повстанческая борьба, решающую роль в которой сыграл СФНО. 17 июля 1979 года Сомоса бежал в США. 19 июля 1979 года силы СФНО заняли Манагуа, столицу Никарагуа. СФНО начал проводить общественно-экономические преобразования, во многом ориентированные на опыт кубинской революции. 4 ноября 1984 года в Никарагуа состоялись всеобщие демократические выборы, по итогам которых президентом стал представитель от СФНО Даниэль Ортега. Впоследствии он трижды переизбирался, возглавляет страну до настоящего момента.