Одной из точек воздействия первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ назвал страны Закавказья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Страны Запада продолжают спонсировать провокации в странах СНГ, чтобы создать очаги напряжения на границах РФ. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о том, что под предлогом расширения контактов с Западом "фактически ведется работа по подрыву суверенитета независимых государств". Тем самым, по его словам, формируются условия и среда для разобщения братских народов, насаждения экстремистских и террористических идей.

"Западу хочется в любом случае расшатать СНГ, расшатать бывшее постсоветское пространство, создать на границах Российской Федерации проблемы. Это у них задача номер один, и они будут стараться идти по этому пути, вовлекая туда молодежь из тех республик, которые раньше входили в состав Советского Союза", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Запад продолжает вкладывать миллиарды в дестабилизацию стран СНГ по аналогии с Украиной. Одной из точек воздействия депутат Госдумы назвал страны Закавказья. Он подчеркнул, что на сегодняшний день руководство Грузии, Азербайджана и других стран содружества пресекает развитие открытых конфликтных сценариев.