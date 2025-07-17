Заместитель председателя Совета Федерации также обратил внимание на то, что отношение США и Великобритании к нацизму отличается вариативностью

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вторая мировая война и Потсдамская конференция показали, что "альфа и омега англо-американской философии" - отсутствие абсолютного зла и добра. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

80 лет назад, 17 июля 1945 года, началась третья и последняя конференция глав государств антигитлеровской коалиции - Потсдамская.

"Уже на примере Второй мировой войны и Потсдамской конференции было видно, что альфа и омега англо-американской философии - это отсутствие абсолютного зла и добра, которые должны стоять выше геополитических амбиций, но вместо этого у них излюбленная тактика стравливания государств, убийства неугодных чужими руками и нацеленность исключительно на финансовую выгоду", - сообщил Косачев.

При этом отношение США и Британии к нацизму отличается вариативностью, сообщил он. Также Косачев отметил, что эти страны поддержали союзные войска открытием второго фронта только в середине 1944 года, когда Красная Армия уже полгода как пересекла внешние границы СССР и стало очевидно, что победа Советского Союза - это вопрос времени.

"То есть политически и экономически было выгоднее выступить на стороне победителя. Причина очевидна - любая война всегда заканчивается переделом сфер влияния в мире. И, разумеется, лучше участвовать в этом переделе не в статусе нейтрального и уж тем более проигравшего государства. А сейчас они дрессируют и науськивают украинских продолжателей бандеровских традиций. Не потому, что хотят помочь Украине. Цель - ослабить Россию, которая с момента появления у нее ядерного оружия лишила их монопольного статуса передовых военных держав", - отметил вице-спикер Совфеда.

В России много раз ошибались на их счет, ведь сложно предположить, что после Нюрнбергского трибунала отношение к нацизму может быть иным, кроме безоговорочного отрицания, также сообщил Косачев.

Противоречия между странами-победительницами не были разрешены

Решения, принятые на конференции, заложили основы для послевоенного устройства Европы и мира в целом, при этом возникшие противоречия между странами-победительницами, по сути, так и не были разрешены, и спустя непродолжительное время мир вступил в период уже холодной войны, отметил он.

"Хотя сейчас, глядя на происходящее на наших глазах, возникает вопрос: "А точно ли можно называть противоречиями диаметрально разное отношение стран-победительниц к экзистенциальным вопросам?" Да, та война не была везде одинаковой. 27 миллионов погибших в СССР и работающие рестораны на улицах Парижа. Наши разрушенные немцами города и запредельный послевоенный экономический рост в Америке. Но в данном случае вполне достаточно чужого опыта, чтобы убедиться, каким абсолютным злом является нацизм в любых его проявлениях", - рассказал сенатор.

Ни один режим, целью которого является "истребление какой-либо части населения", не ограничивается границами своего государства, а всегда начинает drang nach Osten (в переводе с немецкого - натиск на Восток), отметил он.

"Одна из оставшихся в живых жертв немецкого концлагеря сказала: "Запомните навсегда: если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить - поверьте им. Не рассуждайте, как мы тогда, перед холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу, станет поздно. Верьте тем, кто обещает вас убить". Думаю, и нам тоже пора поверить в то, что нам говорят, и принять меры, пока не стало поздно", - также сообщил Косачев.