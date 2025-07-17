Водолацкий: отказ некоторых стран Европы от покупки у США вооружений временный

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, президент США Дональд Трамп склонит их к последующей передаче оружия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Отказ некоторых европейских стран, включая Францию и Италию, от покупки американских вооружений для Украины носит кратковременный характер, президент США Дональд Трамп склонит их к новым закупкам. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Отказ четырех европейских стран от покупки вооружения у США для последующей передачи на Украину - это кратковременный период. В любом случае Трамп их склонит к этому, и они будут делать все, что он будет говорить", - сказал собеседник агентства.

Страны НАТО будут поставлять Украине вооружения из собственных арсеналов и заключать с США контракты о новых поставках для пополнения своих запасов. 14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.

Ранее газета La Stampa со ссылкой на источники сообщила, что Италия не намерена закупать у США новые вооружения для передачи Украине из-за ограниченных финансовых возможностей. До этого издание Politico сообщило, что Франция не намерена участвовать в инициативе по передаче Украине вооружений производства США. Не присоединится к закупкам американского оружия для Украины по плану США также Чехия и Венгрия.