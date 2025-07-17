Павел Семизоров будет представлять от фракции ЛДПР север Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 17 июля. /ТАСС/. Мандат осужденного на 10 лет колонии строгого режима за взятку бывшего вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова передан депутату Норильского городского совета Павлу Семизорову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания региона от фракции ЛДПР Алексей Бойков.

"Уведомил избирательную комиссию Красноярского края о передаче освободившегося мандата депутата заксобрания Александра Глискова одному из кандидатов в списке партии. Кандидатуру долго обсуждали и согласовывали, в том числе с московскими коллегами. В итоге президиум Высшего совета ЛДПР принял решение: мандат передают Павлу Семизорову", - написал Бойков.

По словам Бойкова, в краевом парламенте Семизоров будет от фракции представлять север Красноярского края. В 2022 году Семизоров был избран депутатом Норильского городского совета.

Глисков был вице-спикером Законодательного собрания Красноярского края. В сентябре 2023 года он баллотировался в губернаторы региона от ЛДПР и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора. В октябре 2024 года Центральный районный суд Красноярска приговорил Глискова к 10 годам колонии строгого режима и 10 млн рублей штрафа за получение взятки. Также он был лишен права занимать должности на госслужбе сроком на восемь лет.