Врио губернатора региона Александр Хинштейн назвал главной задачей главы района преодоление управленческого кризиса, который сложился в муниципалитете

КУРСК, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты представительного собрания Суджанского района Курской области избрали на пост главы муниципалитета Алексея Спиридонова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Депутатами представительного собрания Суджанского района главой муниципалитета был избран Алексей Спиридонов. Искренне поздравляю Алексея Вячеславовича с назначением!" - написал он.

Хинштейн отметил, что у Спиридонова хороший управленческий опыт: он был председателем комитета физической культуры и спорта Курской области, после - возглавлял АНО "Патриот". Также с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), с 6 августа, сам участвовал в эвакуации населения, в первую очередь - жителей Суджанского района. Вместе с военными вывозил людей из освобожденных от ВСУ сел и деревень.

Врио губернатора назвал главной задачей главы Суджанского района в настоящее время преодоление управленческого кризиса, который сложился в муниципалитете. Необходимо обеспечить массовое восстановление разрушенной инфраструктуры в районе, предстоит фактически заново построить Суджу и десятки других населенных пунктов. "Рассчитываю, что Алексей Вячеславович с учетом его опыта с этими непростыми задачами сумеет справиться. Работать с людьми и работать для них - главная наша цель!" - добавил Хинштейн.

Спиридонов в Telegram-канале поблагодарил за доверие, пообещав сделать все, чтобы решить проблемы жителей, восстановить Суджанский район. "Понимаю, что впереди большая и сложная работа. Решение проблем жителей требует особого внимания и подхода. <...> Искренне надеюсь на поддержку и понимание людей", - написал Спиридонов.

Ранее должность врио главы района занимал Юрий Дмитрюков, который приступил к исполнению обязанностей 3 декабря 2024 года.