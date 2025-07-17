Эксперт Маргоев: "евротройка" дискредитировала посредничество по ядерному досье Ирана

К 2025 году в европейском внешнеполитическом арсенале дипломатии не осталось места, указал научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция), ранее выступавшие гарантом ядерной сделки с Ираном, теперь поддерживают санкционное давление и военные провокации в отношении Тегерана, окончательно дискредитировав себя как нейтральную сторону и посредника. Такое мнение в интервью ТАСС выразил иранист, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан Маргоев.

"Евротройка" всегда гордилась тем, что стояла у истоков переговоров по ядерной программе с Ираном - они приступили к ним еще в 2003 году. К 2025 году в европейском внешнеполитическом арсенале дипломатии не осталось места", - сказал эксперт.

Маргоев предложил сравнить позицию стран "евротройки" по иранской ядерной программе во время первого и второго президентского сроков Дональда Трампа в США. "В августе 2020 года США направили письмо председателю Совета Безопасности ООН с тем, чтобы запустить механизм возврата санкций против Ирана из-за "нарушения" им Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Тогда все члены СБ ООН, кроме Доминиканской Республики, встали на сторону Ирана, поскольку США сами покинули соглашение - Тегеран был готов вернуть свою ядерную программу в соответствие с параметрами ядерной сделки", - отметил востоковед.

По его словам, уже в 2025 году "европейские представители сначала поддержали резолюцию Международного агентства по атомной энергии о несоблюдении Ираном обязательств по мирному развитию ядерной программы - предлогом назвали вопросы к прошлой деятельности Ирана, имевшей место еще до начала переговоров и оставшейся без подробных пояснений со стороны Тегерана, а на следующий день поддержали израильскую атаку на Иран, его ядерные объекты, полностью находившиеся под контролем МАГАТЭ, и на ученых-ядерщиков".

Эксперт напомнил о провокационных высказываниях руководства ФРГ и Италии в отношении Ирана. "Канцлер Германии Фридрих Мерц, подразумевая западные страны, заявил, что "Израиль делает грязную работу за всех нас", а премьер-министр Италии Джорджа Мелони, принимавшая в Риме два из пяти раундов переговоров между Ираном и США, призналась: "Всегда считала, что лучшим был бы сценарий свержения режима угнетенным иранским народом, которому это бы удалось", - указал иранист.

По оценке Маргоева, Израиль не достиг целей своей военной операции в Иране и приостановил ее, так как, "вероятно, не рассчитывал на затяжную кампанию и потери со своей стороны".

Деструктивные шаги "евротройки"

"Ничего конструктивного для урегулирования кризиса "евротройка" не сумела сделать. Спустя неделю после начала войны главы дипломатических служб трех стран встретились с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Трамп обесценил дипломатическую попытку, заявив, что Иран якобы не хочет разговаривать с Европой, а хочет вести диалог с США, так как европейские страны не смогут ничем помочь", - сказал востоковед.

По его мнению, "у европейской тройки уже не осталось никаких средств влияния на ситуацию", остались лишь сугубо деструктивные шаги - восстановление санкций СБ ООН против Ирана и помощь Израилю и США в усилении давления на власть в Тегеране, что, по замыслу Запада, должно якобы спровоцировать внутреннюю дестабилизацию в исламской республике.

Как отметил Маргоев, "западные страны настроены коллективно лишить Иран, члена Договора о нераспространении ядерного оружия, законного права на полноценный мирный атом". "Поставив свои внешнеполитические противоречия с Ираном выше международного права, США и европейские государства встали на сторону Израиля - страны, которая не захотела подписать этот договор, разработала ядерное оружие и атаковала мирные ядерные объекты Ирана, отказавшегося от военного атома", - подчеркнул востоковед.

"И после этого на Обзорной конференции ДНЯО в 2026 году страны "евротройки" собираются заявить, что Иран представляет ключевую угрозу режиму ядерного нераспространения, а они своими действиями вносят вклад в его укрепление. Нонсенс!" - резюмировал эксперт.

Ситуация вокруг иранской ядерной программы

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.