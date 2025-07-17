О чем заявили в МИД России

Польша, Финляндия, Румыния и Болгария причастны к контрабанде оружия с Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также прокомментировала слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности немецких вооруженных сил убивать российских солдат, отметив, что власти Германии "просто озверели".

ТАСС собрал ключевые заявления официального представителя МИД.

О словах главы Минобороны ФРГ

Заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности немецких вооруженных сил убивать российских солдат в случае якобы нападения России на одну из стран НАТО является открыто агрессивным настроем по отношению к стране: "Просто озверели".

О контрабанде западного оружия на Украине

Польша, Финляндия, Румыния и Болгария причастны к контрабанде западного оружия с Украины, нелегальная торговля "полностью контролируется оргпреступностью, которой покровительствуют коррумпированные чиновники": "Контрабанда оружия за границу с территории Украины осуществляется сразу по нескольким маршрутам. <…> В преступных схемах задействована также транзитная инфраструктура в Венгрию, Румынию, Польшу, Словакию. Одним из основных перевалочных пунктов нелегального оружия с Украины остается Молдавия. На Балканах создан целый хаб по контрабанде оружия с Украины. К новым перевалочным пунктам добавился и натовский новобранец - Финляндия".

Проблема контрабанды носит настолько масштабный характер, что ее вынужденно признают даже сами западные спецслужбы. Спонсорам киевского режима стоит задуматься о том, что это оружие будет использовано против них: "Мы уже не говорим о том, что оружие в своих преступных целях используют и террористы".

Налогоплательщики западных стран, которые с подачи собственных элит спонсируют продолжение кровопролития на Украине, закладывают мину замедленного действия у себя дома: "Насколько оно замедленное, вот это вопрос. Но то, что эта мина сработает, сомнений нет".

Превращение Молдавии во "вторую Украину"

Западные страны готовят Молдавию к милитаризации для роли "второй Украины": "Все готовится к милитаризации этой страны в пользу НАТО. Для чего все это делается? Ответ очевиден - республику готовят на роль "второй Украины".

Полицейская политика Великобритании в отношении СМИ

Действия британских спецслужб, учинивших произвол в отношении главы бюро RT в Ливане, показывает, что страна превратилась в полицейское государство: "Данный инцидент (задержание 11 июля и длительный допрос полицией Британии руководителя бюро RT в Ливане Стива Суини - прим. ТАСС) является еще одним свидетельством перерождения Великобритании в полицейское государство с режимом нулевой терпимости к альтернативным точкам зрения и тотальной политической цензуры".

"Действия британских спецслужб следует квалифицировать как полицейский произвол, неприкрытое давление на представителей СМИ, чья деятельность не укладывается в продвигаемые Лондоном политические нарративы".

Власти Британии, используя практику гонений на неугодных СМИ и журналистов, "прибегают для этого к самым нечистоплотным методам запугивания, психологического, административного давления и шантажа".

О гонениях на УПЦ

Киевский режим отнимает у канонической православной церкви на Украине пустые храмы, но души у верующих там забрать не смогут: "Как бы ни старались на Банковой, на замену истории настоящей на мнимую у них сил не хватит, и все это у них не получится".

На Украине делают все, чтобы навязать верующим собственное представление о праздничных датах и о том, как их нужно отмечать, за этой "пропагандистской шумихой" просматривается линия на грубое искажение фактов прошлого и фальсификацию истории: "Все это подчеркивает маниакальное желание сделать, как они это говорят, "Киевскую Русь - Украину" единственной наследницей настоящей Киевской Руси, но у меня нет сомнений, что вся эта квазиистория Зеленского обречена на провал.

Они не добиваются искомого результата. Они лишь демонстрируют то, что прибегают к насилию даже в этом случае. Для того, чтобы изничтожить свободу совести".

О конференции по "восстановлению" Украины