Такой вектор позволяет эффективно реализовывать задачи комплексного национального развития обоих государств, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москва и Пекин сознательно сделали стратегический выбор в пользу укрепления всеобъемлющего двустороннего партнерства на долгосрочную перспективу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100% вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров.

"Сама логика развития российско-китайских отношений на протяжении последних десятилетий, и это неоднократно публично подчеркивал президент Российской Федерации [Владимир Путин], свидетельствует о том, что и Москва и Пекин сознательно сделали стратегический выбор в пользу укрепления всеобъемлющего двустороннего партнерства на долгосрочную историческую перспективу", - сказала она.

"Знали они, что будут угрозы - и Москва, и Пекин? Знали. Слышали об этих угрозах? Слышали. Читали о том, как нам угрожают? Читали, но выбор сделали тот, который считали наиболее правильным в этих обстоятельствах", - добавила дипломат.

По словам Захаровой, Москва и Пекин продолжают придерживаться этого вектора, поскольку он позволяет эффективно реализовывать задачи комплексного национального развития обоих государств. "Эта такая модель уважительных, взаимовыгодных отношений становится привлекательной и для наших единомышленников из числа стран глобального Юга и Востока, мирового большинства. Активно формируется так называемый коллективный иммунитет, я бы это так назвала, к различного рода, как вы сказали, угрозам со стороны наших недоброжелателей", - подчеркнула представитель российского дипведомства.