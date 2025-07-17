Захарова: предстоящий саммит ШОС поспособствует развитию организации

Мероприятие пройдет в Тяньцзине

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Итоги саммита ШОС, который пройдет в Тяньцзине в КНР с 31 августа по 1 сентября при участии глав государств, будут способствовать укреплению роли организации в формировании равной и неделимой безопасности на континенте. Москва убеждена, что в результате саммита удастся придать дополнительный импульс для развития ШОС и вывести ее на "бесконечно уходящий вверх уровень", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены, что итоги предстоящего мероприятия в Тяньцзине - конечно, мы их не предвосхищаем, но анализируем возможности, - будут способствовать укреплению роли ШОС как основы формирования системы равной неделимой безопасности в Евразии и одной из опор построения более справедливого многополярного миропорядка", - подчеркнула дипломат на брифинге.

"И, уверены, нам удастся придать дополнительный импульс к качественному развитию объединения и вывести ШОС на новый, как образно выразился Сергей Викторович Лавров, бесконечно уходящий вверх уровень", - добавила Захарова.

Она обратила внимание на недавнюю пресс-конференцию, которую глава МИД РФ провел в Тяньцзине по итогам Совета министров иностранных дел ШОС, который, по словам Захаровой, стал решающим шагом в открытии подготовки к предстоящему саммиту. "В ответном слове глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Викторович Лавров от имени всех коллег подтвердил общий настрой, содействуя содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств", - напомнила официальный представитель МИД России.