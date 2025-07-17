Зампредседателя Совбеза России отметил, что нужно масштабировать эксперимент по правилам въезда мигрантов на всю страну

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Эксперимент по правилам въезда мигрантов в РФ нужно готовить к масштабированию на всю страну. Не в последнюю очередь для этого необходимо оснастить все пункты пропуска на границе биометрическим оборудованием, указал на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ его зампредседателя Дмитрий Медведев.

"В ближайшее время нужно принять нормативные акты, необходимые для реализации [эксперимента в масштабах России], - подчеркнул зампред СБ РФ. - Нужно провести подготовку к масштабированию результатов эксперимента на всю территорию страны".

"Речь идет прежде всего о технологических вопросах и технической стороне темы в целом - то есть об оснащении всех пунктов пропуска биометрическим оборудованием", - добавил Медведев.