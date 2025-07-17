Официальный представитель МИД России отметила, что Эстония уже не первый год является одним из наиболее враждебно настроенных по отношению к стране государств

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москва рассматривает наращивание военного потенциала Таллина, в том числе появление на вооружении страны ракетных систем HIMARS как составную часть милитаризации Балтийского региона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломата попросили прокомментировать военные учения Эстонии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые состоялись на острове Сааремаа 11 июля.

"Эстония уже не первый год является одним из наиболее враждебно настроенных по отношению к нашей стране государств, я бы сказала даже режимов. Вместе с другими прибалтийскими режимами Таллин тиражирует мифы, фейки об угрозе с востока, выступает за последовательное увеличение оборонных расходов и вкачивает огромные ресурсы в строительство так называемой "балтийской линии обороны". Мы рассматриваем наращивание военного потенциала Эстонии, в том числе появление на вооружении ракетных систем HIMARS и проведение соответствующих стрельб как составную часть более широкой и очень опасной тенденции милитаризации Балтийского региона, который считался буквально до недавнего времени одним из наиболее спокойных районов мира", - сказала дипломат.

"Россия, в отличие от вот этих самых безрассудных, совершенно сумасшедших действий прибалтийских режимов, не заинтересована в разжигании милитаристской риторики, истерики, но обязательно будет учитывать возрастающие внешние угрозы действия в соответствии с собственными национальными интересами", - добавила Захарова.