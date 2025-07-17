Захарова: проблема многих представителей власти ФРГ в "пробитой голове"

Немецким властям нужна новая каска для защиты головы от внешнего воздействия, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Многие представители власти в ФРГ руководят страной с "пробитой головой", с которой, судя по звучащим заявлениям целого ряда представителей политического истеблишмента Германии, уже действительно есть проблемы. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что немецким властям уже нужна какая-то новая каска для защиты головы от внешнего воздействия.

В ходе брифинга один из журналистов предложил "в связи с растущей милитаристской интонацией" отправить властям Германии в качестве напоминания пробитую пулями немецкую каску времен Великой Отечественной войны, хранящуюся в одном из музеев. "А вы что, думаете, что у них нет?" - поинтересовалась в ответ дипломат.

"Вопрос-то не в том, что каска пробита, вопрос в том, что у многих из них голова пробита, - обратила внимание Захарова. - Вот в чем проблема. Здесь нужна каска не тех времен для напоминания, здесь нужна какая-то новая для них каска, чтобы они сохраняли голову свою от внешнего воздействия". А судя по тому, продолжила дипломат, "что несет целый ряд представителей немецкого политического истеблишмента", у них "действительно уже проблема с головой".

"А иначе это не объяснить, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Это люди, которые должны были бы буквально жить с ощущением ответственности за историю своей страны, ровно для того, чтобы не повторять ее в будущем. Это люди, которые должны были бы делать все для сохранения нашей истории, написанной кровью из-за действий их соотечественников и предыдущих поколений германских политиков так называемых, на самом деле - преступников".

А вместо этого, напомнила Захарова, германские власти "рассуждают, как они будут убивать русских солдат, как они будут милитаризовывать Украину, как они будут на территории Украины, разграбленной и изнасилованной ими же, производить различные виды вооружений", чтобы "наносить России стратегическое поражение". "А вы говорите, каску им отправлять. <...> Им ничего посылать мы не будем. А вот их - может быть, и стоило бы", - добавила дипломат.