Предельное число выросло с 402 до 415

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обновил список должностей высшего начальствующего состава в органах внутренних дел. Соответствующий указ подписан.

Предельное число должностей высшего начальствующего состава в МВД увеличено с 402 до 415. Это связано с появлением в МВД Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан - она сформирована на базе бывшего Главного управления по вопросам миграции.

Именно к этой службе относятся новые позиции, которые появились в списке должностей. К высшему начальствующему составу МВД, например, отнесены заместители главы службы, руководители различных департаментов и их заместители, начальники управлений. Штатная численность МВД при этом не меняется.