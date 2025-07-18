В их число войдут участники СВО, врачи, ученые, деятели искусств, политики, промышленники, волонтеры, отметил член генсовета партии

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Единую Россию" на предстоящих выборах в Госдуму представят люди, для которых служение Родине - не пустые слова, а осознанный выбор. Это участники специальной военной операции, врачи, ученые, деятели искусств, политики, промышленники, волонтеры, - все те, кто уже доказал свою преданность стране реальными делами, рассказал в беседе с ТАСС член генсовета партии, сенатор Сергей Перминов.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обозначил для партии главную тему предстоящей думской кампании - "служение Отечеству". По его словам, партия должна демонстрировать поддержку тех, кто защищает Россию. В разговоре с ТАСС Перминов отметил, что эта тема особенно актуальна для России в нынешних условиях.

"Формула служения - фундаментальный сигнал. Служение выбирают и воин, и медик, и ученый, деятель искусств, политик, промышленник, волонтер, труженик села. Это философская и моральная категория, которая отражает ключевую роль личности в истории и будущем страны. Служение - это стремление сделать Россию сильнее, безопаснее, успешнее. Именно такие люди, по моему мнению, войдут в корпус кандидатов "Единой России" в 2026 году", - подчеркнул он.

По словам Перминова, окончательный состав списка будет сформирован в 2026 году по итогам предварительного голосования и выдвинут съездом партии. "По устоявшейся тенденции последних лет очевидно, что в числе кандидатов будут представлены участники специальной военной операции", - добавил он.

Также Перминов сообщил, что в партии не прекращается работа над новым программным документом. "В основе своей это будет народная программа. Как будет называться сам документ, еще не определено. Сохранится ли нынешнее название или появится новое, решит съезд партии", - сказал политик.

Главное, подчеркнул Перминов, чтобы в программе четко звучали приоритеты, волнующие людей, и были предложены реальные, подкрепленные финансированием решения. "Наша задача - не просто красивые слова, а понятные и доступные людям ответы на насущные вопросы: как повысить качество жизни, обеспечить стабильность, создать новые возможности. Это будет программа не деклараций, а конкретных инструментов для достижения результатов", - заключил он.