Захарова: Россия изучит изменения в японской "Белой книге"

По словам официального представителя МИД, Россия предупреждает Японию о рисках, которые ее курс несет для безопасности АТР

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва отреагирует, если будут выявлены новые угрозы в подходах Токио к противоракетной обороне. Об этом говорится в комментарии дипломата в связи с публикацией ежегодного доклада Министерства обороны Японии "Белая книга".

"Опубликованный обзор, который, как известно, утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает нами изучаться, в частности разделы, посвященные противоракетной обороне. В случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности Российской Федерации, отреагируем дополнительно", - подчеркнула она.

Дипломат отметила, что в "Белой книге" вновь воспроизводятся «шаблонные инсинуации» в отношении РФ в контексте украинского кризиса и развития ее взаимодействия с КНДР, якобы влияющего на деградацию ситуации в Азии. Захарова указала, что таким образом Токио целенаправленно ужесточает риторику о мнимых угрозах, якобы исходящих от России, КНДР, а также от действий КНР в Тайваньском проливе, пытаясь "оправдать свой курс на ускоренную милитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с западными союзниками, прежде всего из внерегиональных стран НАТО".

"В связи с этим на регулярной основе доводим до японской стороны по дипломатическим каналам предупреждение о том, что подобная внешнеполитическая линия несет очевидные риски не только для стабильности и безопасности в АТР, стимулируя новый этап гонки вооружений, но и непосредственно отразится на двусторонних отношениях, и без того переживающих нелегкие времена", - подчеркнула Захарова.