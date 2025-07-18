Секретарь ЦК КПРФ Георгий Камнев назвал борьбу с неоколониализмом и фашизмом принципиальной позицией для КНР и РФ

ПЕКИН, 18 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Политические партии России и Китая будут сообща противодействовать неофашизму, который в последнее время при содействии отдельных стран усиливается в мире. Как сообщил корреспонденту ТАСС член президиума, секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Георгий Камнев, это принципиальная позиция и актуальное направление для продвижения диалога.

"Мы предлагаем обсуждать вопросы, связанные с неоколониализмом, неофашизмом, элементы которых, к сожалению, сегодня есть в мире, - пояснил Каменев, на прошлой неделе посетивший Пекин для участия в конференции по глобальному диалогу цивилизаций. - И он [неофашизм] при поддержке определенных структур, определенных стран все выше поднимает голову. Для нас это принципиальная позиция - борьба с этими явлениями".

Как уточнил Камнев, КПРФ и Коммунистическая партия Китая поддерживают контакты по соответствующим вопросам. "Думаю, это наиболее перспективное направление для диалога и обсуждения между партиями", - добавил он.

По словам секретаря ЦК КПРФ, партии намерены прорабатывать инициативы двух стран, в том числе предложенные председателем КНР Си Цзиньпином. Он добавил, что у России и КНР имеется широкое пространство для взаимодействия - не только на площадке Шанхайской организации сотрудничества и в БРИКС, но и за счет продвижения диалога цивилизаций, реализации проектов "Один пояс - один путь", путем наращивания экономического сотрудничества.