Российское диппредставительство охарактеризовало это как "много шума из ничего"

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Посольство России в Канаде отвергло утверждения канадского МИД о приписываемых Москве кибератаках в отношении Великобритании.

"Много шума из ничего", - говорится в публикации российского диппредставительства в X. Таким образом дипломаты прокомментировали заявление канадского МИД, в котором утверждается о "вредоносной киберактивности России в отношении Великобритании" и готовности Москвы "безответственным образом использовать" свои возможности в киберпространстве для "вмешательства и дестабилизации" обстановки в других странах.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 18 граждан России, которые якобы причастны к кибератакам. Лицам, подпавшим под действие рестрикций, запрещен въезд на территорию Великобритании, их счета в британских банках в случае обнаружения будут заморожены.