РФ при этом уверенно противостоит как военному, так и финансово-экономическому давлению Запада, отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Санкционные пакеты Евросоюза бумерангом бьют по Европе, загоняя страны в энерготупик. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя утверждение Евросоюзом 18-го санкционного пакета.

"Евросоюз утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, количество которых приближается к 30 тысячам. Абсолютно бесполезных. <...> Введение новых санкций - дорога в никуда. Все они бумерангом бьют по Европе, загоняя страны континента в энерготупик. Россия при этом уверенно противостоит как военному, так и финансово-экономическому давлению Запада", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам политика, новые санкции не заставят Россию предать национальные интересы или отказаться от поставленных целей в СВО по защите границ. "Цифры говорят сами за себя: в прошлом году ВВП в России вырос на 4,3%, а в Еврозоне всего на на 0,7%", - отмечает Слуцкий.

Лидер ЛДПР также напомнил о том, что МИД России примет контрмеры на 18-й пакет санкций. По его словам, Берлин, Лондон и Париж руками "псевдоэлит" разрушают экономическое благополучие своих стран, заставляя граждан платить за войну на Украине.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял ТАСС, что Россия после анализа 18-го пакета санкций Евросоюза не исключает контрмеры.