Сальдо: сотрудники ТЦК Украины получили приказ стрелять по жителям Херсона

По словам губернатора Херсонской области, особую жестокость проявляют бригады ТЦК из западных регионов

ГЕНИЧЕСК, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники украинской полиции и ТЦК (украинский аналог военкоматов) получили негласный приказ взламывать двери квартир и открывать огонь при сопротивлении по жителям Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Херсоне разворачивается чудовищная охота на людей. По данным из города, ТЦК и полиция получили негласную команду: стрелять при сопротивлении, взламывать двери квартир, где могут скрываться мужчины от 20 до 60 лет", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Особую жестокость, добавил он, проявляют бригады ТЦК из западных регионов Украины. "Они открыто называют оставшихся в городе жителей предателями, оправдывая любые зверства. Цинизм достиг предела: тех, кто не захотел бежать вглубь страны, объявили врагами", - отметил Сальдо.