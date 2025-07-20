Песков: Россия в планах исходит из тенденции ЕС к милитаристскому экстазу

Такой курс Европы пока находит понимание не у всех стран, указал представитель Кремля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Антироссийский милитаристский экстаз в Европе пока находит понимание не у всех стран, но тенденция уже опасна. Россия верстает свои планы исходя именно из нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще, - заметил представитель Кремля. - Но тенденция в целом, конечно, очень плохая и очень опасная".

"И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы", - заключил Песков.

В марте ЕС под предлогом мнимой угрозы со стороны России и Белоруссии согласовал план милитаризации Европы. Сообщество объявило о повышении военных расходов и отработке планов круговой обороны.