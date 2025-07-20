20 июля, 12:48,
обновлено 20 июля, 12:57

Песков: Россия в планах исходит из тенденции ЕС к милитаристскому экстазу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Михаил Синицын/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Синицын/ ТАСС
Такой курс Европы пока находит понимание не у всех стран, указал представитель Кремля

 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Антироссийский милитаристский экстаз в Европе пока находит понимание не у всех стран, но тенденция уже опасна. Россия верстает свои планы исходя именно из нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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"Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще, - заметил представитель Кремля. - Но тенденция в целом, конечно, очень плохая и очень опасная".

"И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы", - заключил Песков.

В марте ЕС под предлогом мнимой угрозы со стороны России и Белоруссии согласовал план милитаризации Европы. Сообщество объявило о повышении военных расходов и отработке планов круговой обороны. 

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич