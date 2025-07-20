Журналист ВГТРК Павел Зарубин также отметил, что на следующей неделе можно ожидать традиционного разговора президента с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе в преддверии Дня военно-морского флота займется вопросами развития ВМФ, а также проведет совещание с членами правительства. О планах главы государства сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Он также отметил, что на следующей неделе можно ожидать традиционного разговора президента с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, который случается после окончания очередной парламентской сессии.