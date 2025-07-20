Пресс-секретарь президента России отметил, что это происходит как в странах - членах ЕС, так и за пределами сообщества

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Европейский союз проводит концентрированную профессиональную работу, чтобы представить Россию в качестве исчадия ада, создать из нее врага. Происходит это как в странах - членах ЕС, так и за пределами сообщества, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Создают для себя врага, проводят такую концентрированную профессиональную работу и в своем обществе, и за рубежом, чтобы представить Россию в качестве исчадия ада. И для того чтобы обеспечить продолжение войны, для того, чтобы все-таки подавить Россию, и происходит эта вот дискуссия насчет того, кто будет оплачивать праздник", - сказал Песков.