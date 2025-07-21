Премьер-министр отметил, что развитие дорожной сети очень важно для транспортной связанности территорий, мобильности жителей, развития экономики

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Скоростная автодорога М-12 "Восток" в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Недавно при участии президента открывали еще один участок трассы М-12 "Восток", которая будет продлена до Тюмени и войдет в опорную автодорожную сеть Сибири и Дальнего Востока. Что значительно увеличит транзитные возможности. Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией", - сказал он.

Мишустин отметил, что развитие дорожной сети очень важно для транспортной связанности территорий Дальнего Востока, мобильности жителей, развития экономики.

Протяженность дорог в макрорегионе сегодня почти 60 тыс. километров, 8 тыс. из них входят в опорную сеть. В нацпроекте "Инфраструктура для жизни" определены свыше 370 млрд рублей на дорожную деятельность для регионов Дальнего Востока до 2030 года.

"Очень важно довести состояние трасс до среднероссийского уровня. И еще в соответствующем шестилетнем плане предусмотрена реализация 36 региональных дорожных объектов на общую сумму более 130 млрд рублей", - добавил глава кабмина.