Кандидат от КПРФ предоставил документы для участия в выборах губернатора Севастополя

Выборы пройдут 14 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Моряк Геннадий Кушнир, выдвинутый КПРФ, подал в понедельник пакет документов для регистрации на выборах губернатора Севастополя, сообщила пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии.

"Сегодня, 21 июля, Севастопольская городская избирательная комиссия приняла документы для регистрации кандидата на должность губернатора города Севастополя от Геннадия Григорьевича Кушнира, выдвинутого Севастопольским городским отделением политической партии КПРФ", - говорится в сообщении.

В период с 14 по 23 июля кандидаты обязаны вместе с пакетом документов на регистрацию предоставить листы с подписями депутатов в свою поддержку. В Севастополе для регистрации любому кандидату нужно собрать 12 подписей местных депутатов из не менее, чем восьми муниципалитетов - это 10% от общего числа депутатов.

По данным регионального отделения КПРФ, Кушнир родился 23 марта 1955 года, в 1979 году окончил Мурманское высшее инженерно-морское училище, в 1981 году - факультет идеологических кадров Университета марксизма-ленинизма Севастопольского ГК КПУ. С 1979 года работал на различных судах, в том числе капитаном дальнего плавания. С 2017 года - гендиректор крюингового агентства.

О выборах в Севастополе

Ранее документы на регистрацию подали в избирком кандидат от ЛДПР - действующий вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев, кандидат от партии "Новые люди" Ирина Салина, а также общественник Сергей Круглов - кандидат партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". От "Единой России" выдвинут, но пока не предоставил документы на регистрацию действующий губернатор Михаил Развожаев.

Выборы губернатора Севастополя пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года. С 2019 года регион возглавляет Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом, а в сентябре 2020 года победил на выборах, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%.