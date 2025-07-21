Избирком зарегистрировал четвертого кандидата в губернаторы Архангельской области

Им стал Алексей Буглак из "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", сообщил председатель избиркома Андрей Контиевский

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Архангельской области зарегистрировала четвертого кандидата в губернаторы региона, сообщил ТАСС председатель избиркома Андрей Контиевский. Это Алексей Буглак из "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

"Сегодня избирательная комиссия зарегистрировала кандидата на должность губернатора Архангельской области Алексея Буглака из "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", - сказал Контиевский.

17 июля облизбирком зарегистрировал трех кандидатов: Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива") и Романа Лябихова (КПРФ). Всего документы на регистрацию подали шесть человек. Среди них также действующий губернатор Александр Цыбульский ("Единая Россия") и Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

Выборы губернатора Архангельской области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.